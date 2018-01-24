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Высокоточные методы диагностики рака приходят в региональную медицину. Репортаж СТВ

24.01.2018 - 21:58

Новости Беларуси. Высокоточные методы диагностики рака приходят в региональную медицину. Теперь и в районных больницах успешно осваивают раннюю диагностику онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рак по-прежнему уносит больше всего жизней в мире.  Поэтому усилия современных врачей направлены на то, чтобы выявить заболевание как можно быстрее. А здесь обойтись без качественного оборудования просто невозможно.


В медкарте у Вячеслава Захаренко результаты двух анализов крови. Первый вызвал опасение у пациента и подозрение у врача – есть вероятность рака. Второй, более углубленный анализ, показал: тревога оказалась ложной.

Вячеслав Захаренко, житель Белыничей:
Обрадовался. Хорошо, что на месте есть такие методы обследования. Нам, местным жителям, намного удобней.

Мужчина, как и ещё полторы тысячи жителей района, включены в специальный регистр группы риска – здесь все их данные. Это в основном люди старше 50 лет. Теперь каждого из них медики приглашают на онкообследование.

Виталий Будник, врач-онколог Белыничской центральной районной больницы:
Выявить рак первой-второй стадии, радикально пролечить этих людей. Имею ввиду рак простаты в данный момент, это очень хорошо, поскольку они не выходят на инвалидность. Они выходят на свое рабочее место и живут полноценной жизнью.

Сама процедура проста. В указанное время нужно лишь прийти и сдать кровь на анализ. 

Оксана Скубилова, заведующий клинико-диагностической лаборатории Белыничской центральной районной больницы:
Лабораторный результат согласно скрининга на ПСА мужчины наши получают в тот же день. Если результат оказался повышенным, назначаем ещё свободный ПСА и уже результат отдаём онкологу.

Павел Манько, главный врач Белыничской центральной районной больницы:
Мы закупили онкомаркеры на внебюджетной основе на рак яичников, рак молочной железы и рак кишечника.

В Белыничском районе среди причин смертности – онкология на третьем месте. За последний год выявлено несколько пациентов со злокачественными новообразованиями. Но все оказались на ранних стадиях, когда у человека есть все шансы на выздоровление.

Юрий Прокопенко, СТВ:
В борьбе с онкозаболеваниями врачи больницы стимулированы материально. Медик, который найдёт пациента с новообразованием, получает дополнительную премию – одну базовую величину. Денежное вознаграждение прописано в коллективном договоре.

Быть на волне методов и технологий белыничским медикам помогает серьёзная господдержка. За последние годы в этой больнице появились современный рентген-аппарат, стоматологическое оборудование.

А ещё вот этот специализированный санитарный автомобиль. Внутри есть всё необходимое для оказания неотложной помощи. Большое дело для небольшого райцентра.

Высокоточные методы диагностики рака приходят в региональную медицину. Репортаж СТВ

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