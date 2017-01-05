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Чердачные, фарфоровые и очень похожие на людей: выставка авторской куклы начала работу в Минске

05.01.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Текстильные куклы и медведи, персонажи из дерева, статичная экспозиция и коллекция шарнирных кукол. В Минске открылась выставка авторской куклы, исполненной с невероятным мастерством и любовью.

Также можно познакомиться с историей куклы, увидеть антикварные и новейшие образцы.

Лучшие мастера Беларуси, СНГ и стран ближнего зарубежья представили свои работы в разных техниках. Чердачные и фарфоровые, фантастические и очень похожие на людей куклы никого не оставят равнодушным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Надежда Цигановская, организатор выставки:
Наша выставка приурочена к самому красивому, самому замечательному празднику года – это к Новому году. Достойные замечательные работы и из России, и из Казахстана, из Эстонии, Латвии.

Юлия Прашкович, художник-мастер:
Я представляю свои работы в технике Тедди. Это мишки и заюшки. Это коллекционные работы, они интерьерные, но в общем-то их и для деток покупают иногда.

Выставка авторской куклы начала работу в Минске

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