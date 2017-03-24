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Выставка, дегустация и конференция. Как в Минске отпраздновали Навруз

24.03.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Новый год по-персидски отметили в Минске. Он знаменует собой приход весны и обновление природы. Согласно календарю, наступил 1396 год.

Гуляния длились несколько дней, а главными участниками мероприятий стали студенты из Ирана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана и Казахстана. Всего более 700 человек.

Почитатели традиций познакомили с национальными костюмами и традициями своих стран, угостили восточными блюдами, подготовили концертную программу.

Сергей Абламейко, ректор БГУ:
Иностранные студенты свои праздники тоже всегда отмечают. Это и Новый год по восточному календарю, и другие праздники. Навруз Байрам – один из известных праздников, который празднует в восточных странах. Это праздник весны. И мы всегда вместе со студентами его отмечаем.

Тохирджон Алиев, председатель Совета землячеств БГУ:
Навруз – это праздник дружбы. На протяжении многих столетий он призывал людей к любви к Родине и бережному отношению к природе.

В рамках празднования Навруза в Минске прошли научная конференция о евразийской культуре, выставка предметов культуры и быта Казахстана и Ирана и, конечно, дегустация блюд национальной кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставка, дегустация и конференция. Как в Минске отпраздновали Навруз

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