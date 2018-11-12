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Выставка-форум инновационных компаний и стартапов пройдёт в «Белэкспо» в рамках Всемирной недели предпринимательства

12.11.2018 - 09:26

Новости Беларуси. Всемирная неделя предпринимательства. Минск присоединяется к масштабному ежегодному событию, которое поддерживают в 170 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевым в Беларуси станет уникальная выставка-форум инновационных компаний и стартапов, которая пройдет в «Белэкспо». Идеи для бизнеса представят более 100 компаний. Кроме того, состоится битва стартапов. Команды-победители отправятся в Лондон и будут представлены международным инвесторам.

Организаторы также подготовили отдельную программу для детей и подростков. Завершится неделя награждением победителей конкурса «Лучший предприниматель года Беларуси».

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