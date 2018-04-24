﻿ Выставка машин, семейная эстафета: в Минске отметили 95-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Выставка машин, семейная эстафета: в Минске отметили 95-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо»

24.04.2018 - 16:13

Новости Беларуси. В Минске завершились праздничные мероприятия посвященные 95-летию белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

22 апреля был заключительный день торжеств, на площадке возле Дворца спорта прошла выставка автотранспорта силовых структур. Состоялась семейная эстафета «Папа-мама-я – спортивная семья», а юные спортсмены были посвящены в динамовцы. «Динамо» сегодня это...

Андрей Боровский, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
Большая организация, которая включает в себя 574 коллектива физической культуры 10 ведомств, министерств силового блока. Это порядка 82 тысяч человек, а также наших детско-юношеских спортивных школ. Думаем, как дальше развиваться, как открывать отдельные виды спорта, который у нас даже не культивируются пока еще в «Динамо».

Выставка машин, семейная эстафета: в Минске отметили 95-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

За стихотворение – бесплатно чашечка кофе: какие ещё акции проходят в Минске 24-25 марта?
За стихотворение – бесплатно чашечка кофе: какие ещё акции проходят в Минске 24-25 марта?
Сельский дом в швейцарском стиле на берегу Немана. Показываем самые необычные гостиницы Беларуси
Куда можно недорого поехать отдохнуть на Черное море?
Бюджетные автобусные туры к Чёрному морю и ЗОЖ по профсоюзным путёвкам. Какой отдых предлагают белорусам
Вероятно, уже через месяц в Гоа полностью запретят распитие алкоголя в общественных местах
Вероятно, уже через месяц в Гоа полностью запретят распитие алкоголя в общественных местах
Фото: andrey_ploshchenko
Как белорусы спасались на выходных от жары в 10 фотографиях
Молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» открывается в Витебской области 27 июля
Молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» открывается в Витебской области 27 июля
По вторникам и четвергам в Лошицком парке проходят бесплатные занятия по хатха-йоге
По вторникам и четвергам в Лошицком парке проходят бесплатные занятия по хатха-йоге
Мир дикого Запада в Витебске: новый веревочный городок откроется в городе к Дню защиты детей
Мир дикого Запада в Витебске: новый веревочный городок откроется в городе к Дню защиты детей
Все новости по теме Отдых
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru