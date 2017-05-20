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Выставка вооружений и военной техники МILEX-2017 начала работу в Минске

20.05.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Выставка вооружений и военной техники МILEX-2017 начала работу в белорусской столице. Приветствие участникам и гостям форума направил Александр Лукашенко.

«Этот крупнейший в восточно-европейском регионе международный форум, который в 8 раз проходит в Беларуси,

отражает основные тенденции и перспективы развития мирового рынка вооружений,

являясь свидетельством достижений научной и конструкторской мысли в области разработки и производства продукции военного назначения» - говорится в приветствии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходит выставка сразу на двух площадках — на территории аэропорта Минск–1 и в спортивном комплексе «Минск-Арена».  Официальное открытие форума превратилось в настоящее зрелищное шоу.

Броне-транспортеры станцевали вальс, а силы спецопераций Беларуси провели антитеррористические учения. 

Выставка вооружений и военной техники МILEX-2017 начала работу в Минске

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