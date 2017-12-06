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«Выступать на Олимпиаде ведущей олимпийской державе, подобно команде беженцев, не к лицу»: НОК Беларуси об отстранении сборной России от ОИ-2018

06.12.2017 - 13:05

Новости Беларуси. Отстранение сборной России и предложение «чистым» российским спортсменам выступить под нейтральным флагом – главная тема дня.

Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РБ Георгий Катулин в комментарии телеканалу СТВ сравнил происходящее с бойкотом Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Георгий Катулин, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РБ:
Мне кажется, что суровости наказания, которое последовало, никто не ожидал. Недавно мы отмечали столетие Великой Октябрьской революции и вспоминали вехи, когда рушилась страна и в частности Брестский мир. Вот это решение чем-то мне напомнило соглашение по Брестскому миру. И самое печальное – это дисквалификация российского Олимпийского комитета. Начиная с 1952 года, российскими спортсменами было сделано столько в олимпийском движении, что если мы возьмем столетнюю историю, то я не знаю, чьи достижения перевесят вот эту чашу весов.

Конечно же выступать на Олимпийских играх представителям России – ведущей олимпийской державе – подобно команде беженцев, не к лицу. Это возвращает нас во времена бойкотов, мы помним 80-ый год, когда была демонстрация Запада, использование в политике Олимпийских игр, когда выражалось несогласие с политикой Советского Союза, за этим последовал бойкот игр в Соединенный Штатах и это нанесло серьезный урон олимпийскому движению. Из которого оно долго выходило. Сам олимпийский комитет допустил за последний год целую череду таких скандалов. Я могу назвать Федерацию футбола, Международную федерацию лёгкой атлетики и еще целый ряд коррупционных скандалов с членами МОК. Надо задуматься, что что-то надо в королевстве менять.

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