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Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»

07.10.2017 - 16:24

Новости Беларуси. В городе подводят итоги сельскохозяйственного года столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально через полчаса на главной сценической площадке фестиваля-ярмарки стартует торжественная церемония награждения передовиков жатвы.

По традиции лучшие аграрии получат подарки.

Праздничная программа обещает быть насыщенной. Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества.

Пройдёт в Смолевичах и праздник хлеба, где шахматные партии разыграют пряничными фигурами. Ну а завершится праздник вечерним фейерверком.

Выступления известных коллективов, мастер-классы народного творчества: Смолевичи принимают областные «Дожинки»

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Фото: instagram.com/bulgakovsergey
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