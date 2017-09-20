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Выучка и уровень значительно выросли: по завершении «Запад-2017» Президент вручил награды отличившимся солдатам и офицерам

20.09.2017 - 20:35

Новости Беларуси. Президент Беларуси оценил итоги стратегического учения «Запад-2017». Проверка военной слаженности и мощи оружия объединенной группировки Союзного государства завершилась 20 сентября на полигоне Борисовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции совместное учение проходит раз в два года по очереди в каждой из стран. В 2017 году основным театром действий стала территория нашего государства. По завершении маневров отличившиеся солдаты и офицеры получили заслуженные награды из рук главнокомандующего.

О том, как это было, в сюжете.

Выучка и уровень значительно выросли: по завершении «Запад-2017» Президент вручил награды отличившимся солдатам и офицерам

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