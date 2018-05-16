﻿ Новости: «Вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда»: в Минске прошел конкурс шеф-поваров
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда»: в Минске прошел конкурс шеф-поваров

16.05.2018 - 09:36

Новости Беларуси. Свыше полусотни блюд белорусской, итальянской и молекулярной кухни представили шеф-повары и кондитеры столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошел конкурс профессионалов кулинарного дела. Глазированная груша, фламбе, крем-брюле, мясные изыски и морепродукты. Своими кулинарными шедеврами жюри удивляли два десятка участников.

Федор, Максимович, шеф-повар:
Сочетание различных цветов, а также блюд, приготовленных в банкетном исполнении, которые выражают эстетику подачи, что вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда.

Анастасия Колосова, инженер-технолог службы общественного питания:
Исходя из домашних заготовок наших конкурсантов, основной упор сделали наши шеф-повара на молекулярную кухню. Не забываем нашу аутентичную белорусскую кухню (даже представили старобелорусскую кухню – это мясо диких животных, перепелок).

Кулинарный конкурс уже седьмой год подряд объединяет на одной площадке лучших специалистов. Сильнейших определяют жюри и гости фестиваля. В награду победителям – подарочные сертификаты и денежные призы.

«Вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда»: в Минске прошел конкурс шеф-поваров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Оксана Ковальчук
В Институте журналистики БГУ выбрали самую красивую журналистку
Электронная карта
Белорусские создатели электронных карт мира для планшетных компьютеров и нетбуков – лучшие на конкурсе бизнес-проектов в Вильнюсе
Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию
Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию
Конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее»: фотофакт
Конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее»: фотофакт
Впервые в Минске прошёл Международный конкурс искусств «Talented Kids» среди одарённых детей. Репортаж СТВ
«Ежегодно мы собираем лучших из лучших». Конкурс на звание лучшего пекаря прошёл в Минске
«Ежегодно мы собираем лучших из лучших». Конкурс на звание лучшего пекаря прошёл в Минске
Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»
Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»
Вспомнить всех. Объявлен республиканский конкурс «Славутыя iмёны маёй малой радзiмы»
Вспомнить всех. Объявлен республиканский конкурс «Славутыя iмёны маёй малой радзiмы»
Все новости по теме Конкурс
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru