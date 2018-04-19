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«Взаимные визиты и обмен опытом». Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в сфере судебной экспертизы

19.04.2018 - 18:18

Новости Беларуси. Соответствующий меморандум подписан 19 апреля в рамках международной встречи специалистов данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в большой дискуссии приняли представители более чем 30 экспертных учреждений из 20 стран. Они охотно поделились опытом организации и проведения судебных исследований.

К слову, Минск – а в Беларуси подобный форум проходит впервые – был выбран неслучайно: страна достигла значительных успехов в развитии судебно-экспертной деятельности.

Сергей Евмененко, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Наш опыт на сегодня пока уникален. На постсоветском пространстве, а может, даже и в мире, единственная страна, которая создала единое судебно-экспертное учреждение. Поэтому, конечно, очень большой интерес.

Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Объединенные Арабские Эмираты – те страны, с которыми мы сотрудничает плотно.

Чжао Кимин, генеральный директор Центра вещественных доказательств Министерства общественной безопасности КНР:
Мы поддерживаем тесные контакты с белорусскими коллегами. Между нашими структурами налажены взаимные визиты, обмен опытом, техническими методиками. Также прорабатываются совместные научные исследования. Мы планируем и дальше развивать сотрудничество. В этом году Китай намерен пригласить сотрудников из Беларуси для обмена опытом.

Напомним, 22 апреля специалисты Комитета судебных экспертиз Беларуси отметят свой профессиональный праздник. В 2018 году ведомство перешагнуло свой первый юбилей – комитету исполняется пять лет. Кстати, за год специалисты проводят более 300 тысяч экспертиз.

«Взаимные визиты и обмен опытом». Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в сфере судебной экспертизы

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