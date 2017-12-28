﻿ «Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос»: в ГАИ отметили работу телеканала СТВ по освещению информации на дорогах | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос»: в ГАИ отметили работу телеканала СТВ по освещению информации на дорогах

28.12.2017 - 16:49

Новости Беларуси. Уровень аварийности на дорогах Беларуси постепенно уменьшается, а люди все чаще обращают внимание на правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 декабря об этом заявили в Госавтоинспекции. Здесь в канун Нового года звучали слова благодарности журналистам. Среди награжденных – представители телеканала СТВ. Отмечена работа тех, кто готовит оперативную и достоверную информацию о ситуации на дорогах, а также о ее стражах.

Дмитрий Корзюк, начальник управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос и вопрос очень открытый.

Следующий год для нас будет очень напряженный по линии законотворчества. Я думаю, что начало года – это довольно сложная работа по изменению правил дорожного движения и отчасти – административной ответственности.

Сотрудничество Госавтоинспекции и журналистов продолжится. И уже в 2018 году телезрители нашего канала увидят ряд совместных проектов.

«Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос»: в ГАИ отметили работу телеканала СТВ по освещению информации на дорогах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Данила Селех, минчанин
Минчанин не побоялся вступить в судебное противоборство с ГАИ Партизанского района
С 22 по 25 декабря ГАИ берет под усиленный контроль трассу Минск-Молодечно-Нарочь
С 22 по 25 декабря ГАИ берет под усиленный контроль трассу Минск-Молодечно-Нарочь
Изображение взято из открытых источников
В Бресте водитель перепутал мили с километрами и превысил скорость на 103 км/ч
Как ГАИ Минска контролирует готовность водителей и пешеходов к зиме: «Большой город»
Не сменил «зиму» на «лето»? Штраф от 1 до 5 базовых величин
Некоторые водители делают комбинацию зимних и летних шин. Законно ли это?
Госавтоинспекция Беларуси: «В Прибалтику на шипованной резине нельзя. А у нас можно»
Попал в ДТП на летней резине. Является ли это отягчающим обстоятельством?
Все новости по теме Автозаконодательство, ГАИ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru