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Взаимодействие в торгово-экономической, научно-технологической, миграционной и других областях: заседание Союзного совмина

16.06.2017 - 17:41

Новости Беларуси. О сотрудничестве Беларуси и России говорят в эти минуты в Санкт-Петербурге. Здесь проходит заседание Союзного совмина. Встречу в широком составе предварили двусторонние переговоры глав правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили некоторые вопросы повестки дня.

К обсуждению подготовлен большой блок тем по взаимодействию в торгово-экономической, научно-технологической, миграционной и других областях. Особое внимание стороны уделят развитию машиностроительного комплекса Союзного государства и сотрудничеству в агропромышленной сфере.

Взаимодействие в торгово-экономической, научно-технологической, миграционной и других областях: заседание Союзного совмина

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