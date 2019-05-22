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Взаимовыгодное сотрудничество. БГТУ стал резидентом технопарка «Сколково»

22.05.2019 - 15:09

Новости Беларуси. Белорусский технологический университет стал резидентом «Сколково», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 мая был подписан договор об аккредитации вуза в качестве центра коллективного пользования.

Таким образом, резиденты технопарка на платной основе получат доступ к оборудованию университета. Часть разработок могут осуществлять в лабораториях вуза. Заказчикам это позволит сократить сроки реализации стартапов и сэкономит средства, а БГТУ получить опыт сотрудничества в инновационных проектах.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»:
Очень интересные разработки, связанные с биозащитой леса. И эта тема сейчас широко востребована. Кроме того здесь есть интересная лаборатория, которая работает с полимерами. Это то, что постоянно нужно и что потребуется. Однозначно, наши стартапы будут этим пользоваться. Чтобы научный интерес перерастал в предпринимательскую инициативу, мы рассчитываем, что студенты, находясь в вузе, видят, что возникают стартапы, они занимаются исследованиями, продукты делают, конечно, их менталитет будет меняться.

Анастасия Ксензова, студентка Белорусского государственного технологического университета:
Важное значение имеет конечная реализация наших проектов и их коммерциализация. Мы считаем, что подписание договора с технопарком «Сколково» будет стимулом для дальнейшего развития новых проектов, которые будут в конечном счете доведены до реализации.

В структуре технопарка «Сколково» – десятки инжиниринговых лабораторий.Белорусский университет стал первым вузом в этой сети на пространстве СНГ. В будущем к ней планируется подключить и другие белорусские университеты технического профиля.

Люди в материале: Кирилл Каем, Анастасия Ксензова
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