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Welcome tо Minsk. В Минске проводят экскурсии на английском языке

19.04.2018 - 22:59

Новости Беларуси. Добро пожаловать в столицу. Экскурсии исключительно на английском языке проходят в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отправиться в путешествие по столице можно на известном минчанам и туристам двухэтажном автобусе. Стартовала экскурсия ровно в 17.00 со знаменитого английского чаепития.

Кстати, возможные пробелы в иностранном не мешали путешественникам – рассказ о столичных достопримечательностях понятен каждому. В маршруте – самые знаковые места города: площадь Свободы, проспекты Победителей и Независимости.

Егор Галкин, представитель фирмы - организатора экскурсии:
Акция проходит три дня. Как раз послезавтра у ее Величества Елизаветы II день рождения, поэтому все сложілось іменно так.

Анна Середа:
Я пришла с очень хорошим настроением, потому что начинается фест экскурсоводов. Будет очень много экскурсий, на которые я пойду со своими подругами.

Кстати экскурсии бесплатны. Англоязычным гидом можно по Минску можно воспользоваться до субботы, 21 апреля, в этот день в столицы пройдёт фест экскурсоводов.

Welcome tо Minsk. В Минске проводят экскурсии на английском языке

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