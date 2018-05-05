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XXII международная выставка «СМИ в Беларуси» завершилась

05.05.2018 - 17:33

Новости Беларуси. Тысячу квадратных метров крупнейшего выставочного павильона страны на протяжении трех дней делили четыре сотни средств массовой информации из 8 стран. Самой многочисленной стала делегация из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты и ведущие в режиме нон-стоп презентовали свои проекты, демонстрировали последние достижения и даже разыскивали новые лица среди гостей выставки.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мне прыемна назіраць развіццё тых рэгіянальных медыйных праектаў, якія цесным чынам спалучаны з работай у сацыяльных сетках, у інтэрнэце. Гуманізацыя, духоўнае, маральнае выхаванне грамадства залежыць ад таго, наколькі ўважлівае грамадства да слова, да зместу мастацкага слова, да ўжывання яго ў грамадскім сацыяльным жыцці.

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XXII международная выставка «СМИ в Беларуси» завершилась

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