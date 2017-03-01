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Я директор, я и тракторист: чем приманивают туристов маленькие агроусадьбы

01.03.2017 - 17:48

Новости Беларуси. Минщина сохраняет лидерство в области агроэкотуризма. Для хозяев агроусадеб это возможность не только проявить свою искренность, но и заняться бизнесом в деревне. Сделать свой двор местом отдыха для гостей из ближнего и дальнего зарубежья уже решил и один из крупнейших фермеров Пристоличья.

17 лет работы на нескольких гектарах колхозных полей не прошли даром.

 За это время не только в несколько раз повысили урожайность основных сельхозкультур, но и обзавелись поголовьем свиней, стадом овец и табуном чистокровных лошадей.

Юрий Карпилович, руководитель фермерского хозяйства «Вольготное» Минского района:
Земли, видите, у меня красивые. Швейцария. У меня всего лишь 5 человек работает в хозяйстве. Я директор, я и тракторист, и зоотехник и прочее. Лошадей продаю, маленькие поники тоже как экзотика уходят. Шерсть сдаю на комбинат, они делают одеяла, валенки. Обул своих работников, супругу, сам в валенках.

Живут в нескольких километрах от столицы и редкие на частных подворьях представители животного мира. Дикие кабаны, волки, пони – довольно богатая «живая коллекция» для развития агроэкотуризма. Посмотреть на необычных птиц, прокатиться на лошадях и провести время на лоне природы – в фермерское хозяйство зачастую приезжают отдыхающие не только из столицы и области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спрос на отдых с национальным колоритом и подтолкнул земледельца на переквалификацию и расширение бизнеса.

Я директор, я и тракторист: чем приманивают туристов маленькие агроусадьбы

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