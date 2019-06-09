«Я думала, что будет очень тяжело»: как девушки-военнослужащие готовятся к параду на День Независимости

Новости Беларуси. Активно готовимся не только ко II Европейским играм, но и к параду ко Дню Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Масштаб и зрелищность. Нам обещают: будет на что посмотреть. Напоминаем: парад пройдет не утром, как обычно, а вечером.
На плацу военной комендатуры свое мастерство в эти дни оттачивают десантники и девушки-военнослужащие. 3 июля в параде примут участие сразу три женских расчета – а это 340 барышень. Годом ранее девушки впервые участвовали в параде, внимание на себя обратили. Трем даже удалось почувствовать себя Золушками. В этом году обещают туфель не терять. Корреспондент Евгений Поболовец – об особенностях тренировки.
Девушки, ручка отводится до конца. Обращайте внимание на замечания, мы не можем одно и то же замечание несколько раз допускать.
Если в армии и есть известные послабления для девушек, то явно не в момент подготовки к параду. Здесь они в первую очередь военнослужащие, и лишь потом – дамы. Когда ставится четкая задача, ее надо выполнять. Эмоции потом.
Дарья Стасюк, курсантка авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Я думала, что будет очень тяжело, но с каждым днем все проще, проще и проще. Мы все знакомимся, помогаем друг другу, и это очень спасает. Девочки, которые участвовали в прошлом году, сказали, что, как бы они ни ссорились, как бы тяжело им ни было, после парада они все обнимались и все были очень счастливые.
Дарья – первая в семье военнослужащая. Мужчин-военных в роду не было. Служить пошла по совету отца: тот хотел видеть дочь дисциплинированной и ответственной. Этим качествам в первую очередь учат в армии. А советы отца, как и приказы командира, не обсуждаются – старшие коллеги не дадут соврать.
Галина Власова, старший инженер комплекса средств автоматизации подвижного командно-технического узла 49-й радиотехнической бригады:
Сложности есть, но в процессе ничего особо не выделишь такого сложного, всего понемножку. Но с каждым днем стараемся все сложности, которые есть, искоренять. У нас есть отцы-командиры, которые нас курируют и помогают в этом.
Тренировки в ежедневном режиме, какая бы погода ни была. Девушки, как и парни, должны быть готовы выступить в любых погодных условиях.
Евгений Милевский, заместитель командира парашютно-десантной роты 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады:
Самое сложное – натренировать выносливость личного состава, потому что парадное прохождение длится очень долго. Очень большое расстояние приходится именно четким красивым строевым шагом проходить.
Подтянуться 20 раз, отжаться 50 и обязательный марш-бросок на 10 километров. Без выполнения этих нормативов о службе в воздушном десанте нечего и мечтать. Если у девушек выносливость заложена самой природой, то мужчины ее развивают за счет тренировок.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Пройти 500 метров на параде – это не такая простая задача, как кажется. Держать равнение – это не просто повернуть голову вправо. Здесь надо правильно держать автомат. Мой правый локоть должен правильно лежать на левом локте моего коллеги. При этом надо слушать барабан и правильно чеканить шаг.
Право участвовать в параде еще нужно было заслужить. Здесь нет случайных людей, а потому никто не ропщет. Каждый день парни и девушки чеканят и чеканят шаг, добиваются слаженности и синхронности, чтобы не было стыдно ни перед собой, ни перед памятью предков. Ведь почти у каждого участника парада есть что рассказать о героическом подвиге своих родных и близких.
Владислав Михайлов, гвардии рядовой парашютно-десантной роты 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады:
Мой дедушка прошел всю Великую Отечественную войну, воевал на белорусских фронтах. Оказался в окружении под Ленинградом длительное время, чуть не погиб. Повезло, что товарищи нашли его в куче тел. Был в разведке, хотя начинал артиллеристом, и прошел практически до Германии. Но получил ранение, пришлось вернуться обратно на родину.
Я думаю, он был бы горд, узнав, что я участвую в параде. И для меня это также огромная честь. Я считаю, что для солдата срочной службы такой шанс выпадает только раз в жизни.
О том, что девушки не подведут, мы могли убедиться в 2018 году. Сразу три военнослужащие в юбках потеряли туфли. Но виду не подали и строевую коробку не разрушили. И если бы не ушлые журналисты, об этой ситуации бы так никто и не узнал. Такую выдержку бы да нашим мужчинам, подумали многие, и незаметно поставили напоминалку в телефоне: 21:00, 3 июля, Минск, парад в ознаменование 75-летияю освобождения Беларуси. Там будет на что и, главное, на кого смотреть.
Новости Беларуси. Три брата, три солдата и одна судьба. В Гомеле увековечат память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе»
Наиболее известен командующий танковой армией Александр Лизюков, один из первых Героев Советского союза. Высшего звания также удостоен и младший из братьев, артиллерист Петр Лизюков. Братья погибли в боях в разных местах и в разное время. Они похоронены в братских могилах: под Воронежем, Минском и Кенигсбергом.
Место памяти теперь будет и в центре родного Гомеля. Корреспондент Александр Добриян подробнее.
Александр Добриян, СТВ:
В честь братьев Лизюковых названа небольшая улица на окраине Гомеля. История этой семьи до сих пор мало известна за пределами областного центра. Однако их история – это история всей великой войны: от боев на подступах к Москве и Сталинграду до освобождения Беларуси и Восточной Пруссии. Два брата удостоены звания Герой Советского союза, и все трое отдали жизни за мирное будущее Беларуси.
Братья Лизюковы – профессиональные военные. К началу Второй мировой у Евгения и Александра – опыт Гражданской войны, Петр – кадровый артиллерист. В этом небольшом школьном музее уже больше 40 лет рассказывают историю уникальной гомельской семьи.
После боя тело Александра Лизюкова не нашли. По одной из версий его тело забрали немецкие солдаты. Настолько они боялись, что случится чудо и Александра каким-то образом спасут.
Командарм пятой танковой Александр Лизюков – настоящая легенда начала войны. Говорили, что он научил советские танки летать. За тяжелейшие бои на Соловьевой переправе он среди первых получил звезду Героя. Потом была героическая оборона Москвы.
Иван Афанасьев, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
Сошлюсь на свидетельства маршала Жукова, который говорил о том, что именно бригады Лизюкова закрывали дыру в нашей обороне в районе Красной Поляны. Это 30 километров от Кремля по прямой. Мы можем с полным основанием говорить о том, что Александр Ильич Лизюков, белорус, по праву может считаться истинным спасителем Москвы.
Именно так, в бою, генерал-майор Александр Лизюков погиб годом позже под Воронежем. В это время его младший брат Петр сражался в самом пекле: Сталинград он прошел от первого до последнего дня, так же, как и бои на Карельском перешейке. Смерть настигла артиллериста в боях под Кенигсбергом за три месяца до Победы.
К тому моменту и самый старший из Лизюковых, Евгений, уже пал смертью храбрых. По пути на парад в освобожденный Минск командир партизанского отряда погиб в бою, сражаясь с оказавшейся в окружении немецкой группировкой.
Александра Чуйкова, учащаяся гимназии № 36 Гомеля:
Я неоднократно переслушивала эту историю. Мне кажется, братья Лизюковы показывают яркий пример патриотизма и заставляют нас задуматься о том, насколько это важно – важно любить свою Родину.
Арсений Коновалов, учащийся гимназии № 36 Гомеля:
Мы осознаем, что раз они выросли в нашем городе, это наша гордость. Мы должны ими гордиться.
Братья Лизюковы лежат в братских могилах от Кенигсберга до Воронежа. Теперь место памяти будет и в центре родного Гомеля. В День Независимости новый мемориал торжественно откроют на площади Победы.