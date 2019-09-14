«Я горжусь Минском»: как горожане поздравляют столицу с праздником
Новости Беларуси. На связь со студией из праздничного Минска вышла наш корреспондент Алена Сырова. Она работает в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Буквально час назад прошел небольшой дождик. Совершенно не испортил никому настроения.
Сегодня в Верхнем городе около полутора часов играли в «Мозгобойню». Все вопросы, конечно, касались жизни столицы. Например, в каком году Минск впервые упоминался летописи, каким результатом завершился матч Европа – США и многое другое.
Хорошее настроение. Я пришел посмотреть на День города. Я играю в «Мозгобойню», и тут как раз есть шанс. Празднично! Завтра еще «Полумарафон» – думаю, это будет здорово.
Большие молодцы. Я горжусь Минском, так что побольше встречных улыбчивых лиц, хорошего настроения. Всего доброго!
Пускай остается таким. А если что-то – еще лучше становится.
Чтобы прогресс двигался, и не было никаких войн!
Чтобы здесь все были здоровые, я этого желаю.
Подробнее в видеоматериале.
Под рёв моторов. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником
Новости Беларуси. Безусловно самые яркие впечатления гостей ждут в центре столицы. Прямо сейчас на связь со студией с проспекта Победителей выходит Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Думаю, о том, что сейчас происходит у Дворца спорта можно догадаться по гулу моторов. Столица в свой день рождения уже традиционно принимает крупнейший мотофестиваль Европы – H.O.G. Rally Minsk. Это финальный аккорд байкерского сезона, и он, очевидно, будет ярким и очень громким.
Четыре года подряд мотолюбители со всего мира преодолевают тысячи километров, чтобы встретиться в белорусской столице. Минск теперь не просто транзитный город, а обязательная и уже любимая остановка.
В 2019 году на закрытие мотосезона приехали 8 тысяч байкеров. Это на тысячу больше, чем в прошлом. Ранним утром мотоколонна торжественно стартовала от Кургана Славы ко Дворцу спорта, чтобы вот так атмосферно и громко поздравить город с его праздником. Здесь, на финише, байкеров вместе с нами встречали организаторы мотослета.
Антон Сёмушкин, организатор H.O.G. Rally Minsk:
Байкеров объединяет любовь к вождению мотоцикла, к жизни. Эти люди такие же обычные, как и все. Это воспитанные люди, которых объединяют такие праздники, они могут собраться в одном месте, пообщаться. И не важно из какой ты страны, они могут быть из разных уголков мира – Америка, Канада, Европа, Россия, Беларусь. Тем более в рамках праздника города всем понравится, потому что на этой территории есть куча зон, где можно потренироваться, попрыгать, посмотреть, куча шоу. Это очень круто.
На проезжей части до самого вечера будут выступать дрифт-автомобилисты и мотокаскадеры. Запланировано еще несколько соревнований для профессионалов.
Вечером в небо над Свислочью поднимутся спортсмены на флайбордах. Летающие доски с неоновой подсветкой – достойный конкурент привычному праздничному салюту. Организаторы обещают, что такая альтернатива фейерверку понравится минчанам не меньше.
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