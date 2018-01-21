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«Я горжусь своей женой!» Бьорндален прокомментировал поступок супруги

21.01.2018 - 15:57

Новости Беларуси. Самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал поступок жены на финише гонки преследования в Антхольце. Норвежец похвалил честную игру Дарьи Домрачевой.

«Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил справедливой игры! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта!» – процитировал Бьорндалена sputnik.by.

В гонке преследования 20 января белорусская биатлонистка уступила второе место спортсменке из Италии. Причиной стала случайность, из-за которой Домрачева лишила Вирер лыжной палки. В коротком интервью после гонки Дарья объяснила свой поступок.

Дарья Домрачева:
Наступила на палку Доротее в финишном створе, она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменом, который потерял палку по моей вине.

«Честная игра имени Домрачевой».

Губерниев показал фото с Дарьей и Уле-Эйнаром – подробности здесь.

Фото: instagram.com/dadofun/

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Фото: instagram.com/skardinon
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