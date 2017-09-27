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Я и мои коллеги впервые посетили Минск: китайские авторы приехали на презентацию своих книг, изданных на белорусском

27.09.2017 - 14:08

Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация книг китайских авторов, переведенных на белорусский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашу страну прибыла делегация Союза писателей Шанхая. Несмотря на то, что это первый визит писателей из КНР, между странами давно существует тесное литературное сотрудничество. В частности, китайские студенты, которые учатся в Беларуси, ведут свои литературные проекты.

Ван Вэй, заместитель председателя Союза писателей Шанхая:
Я и мои коллеги впервые посетили Минск, но нам очень понравился этот город. В ближайших планах мы хотим обсудить возможности двухстороннего сотрудничества. Например, визит белорусских писателей в Шанхай для обмена писательским опытом.

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:
Сённяшняя сустрэча – яшчэ пацверджанне таго, што мы падвядем вынiкi таго, як у нас што адбываецца, якiя кнiгi выдадзены. Мы будзем гаварыць пра тое, што ў нас сапраўды ёсць ужо даволі багатая літаратурная агульная скарбонка, бо выдавецкі дом «Звязда» актыўна займаецца перакладамі і выданнем твораў кітайскіх аўтараў.

Кроме участия в литературных мероприятиях, гости из Китая посетят знаковые культурные и исторические для белорусов места. По возвращению на родину писатели поделятся со своими читателями впечатлениями о Беларуси.

Я и мои коллеги впервые посетили Минск: китайские авторы приехали на презентацию своих книг, изданных на белорусском

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