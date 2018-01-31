﻿ «Я испытал фантастические эмоции». В «БелАзе» снова проводят экскурсии для туристов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Я испытал фантастические эмоции». В «БелАзе» снова проводят экскурсии для туристов

31.01.2018 - 18:41

Новости Беларуси. Прогуляться по цехам сборки и прокатиться на самом большом в мире самосвале. «БелАз» – крупнейший производитель карьерной техники вновь организовал экскурсию для иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Особое внимание посетителей, конечно, к машине, занесенной в книгу Гиннеса. Этой чести самосвал удостоен за свой гигантский вес – 450 тонн. Доступны туристам также экспозиции музея. Здесь можно увидеть технику, которая выпускалась с первых дней работы завода. 


Джон Эванс, турист (Великобритания):
Я испытал фантастические эмоции, мне понравилось, что мы проехались по полигону. Я сам инженер и таких огромных машин я никогда не видел.

Алеся Равкова, турист (Россия):
Я выросла в этом городе, но много лет не живу, и узнав про экскурсию я с удовольствием пошла еще раз посмотреть. То есть не только воспоминания детства, но это просто шикарные работы, аналогов в мире нет. Я не просто впечатлилась, но горда тем, что я из этого города.

Техника «БелАЗ» не только впечатляет, но и вдохновляет. Так одна из машин стала настоящим арт-объектом для российского художника Георгия Куринова. Он разрисовал самосвал яркими краскам в честь 70-летнего  юбилея, который холдинг отметит в сентябре 2018 года.

«Я испытал фантастические эмоции». В «БелАзе» снова проводят экскурсии для туристов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Эта машина – не к чему придраться». В Шумилинском райисполкоме приобрели Geely ATLAS
«Эта машина – не к чему придраться». В Шумилинском райисполкоме приобрели Geely ATLAS
Официальный дилерский центр Geely в Минске: где расположен и что в нем уже можно купить
Официальный дилерский центр Geely в Минске: где расположен и что в нем уже можно купить
Хороший автомобиль, достойный, внешне смотрится: глава государства о Geely
Хороший автомобиль, достойный, внешне смотрится: глава государства о Geely
Рождение нового отечественного бренда: первый серийный GeelyAtlas NL3 сошел с конвейера завода «БелДжи»
Рождение нового отечественного бренда: первый серийный GeelyAtlas NL3 сошел с конвейера завода «БелДжи»
460 белорусских тракторов отправят в Азербайджан до конца 2017 года
460 белорусских тракторов отправят в Азербайджан до конца 2017 года
«Машина универсальная с очень большими перспективами на экспорт»: малогабаритная коммунальная техника может появиться в минских дворах
«Машина универсальная с очень большими перспективами на экспорт»: малогабаритная коммунальная техника может появиться в минских дворах
«9 новых машин за 1 год»: какие задачи ставит «Амкодор» до конца 2017 года
«9 новых машин за 1 год»: какие задачи ставит «Амкодор» до конца 2017 года
Беспилотный транспорт, машина-пылесос и электрокар: перспективы отечественного автопрома обсудили в Минске 19 сентября
Беспилотный транспорт, машина-пылесос и электрокар: перспективы отечественного автопрома обсудили в Минске 19 сентября
Все новости по теме Автомобилестроение в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru