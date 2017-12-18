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Это будет не бумажный меморандум, а конкретно действующий документ: Минск и Уфа стали городами-побратимами

18.12.2017 - 18:15

Новости Беларуси. Минск и Уфа стали городами-побратимами, меморандум подписан 18 декабря. Он предполагает развитие двусторонних отношений в промышленности, торговле, культуре и спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российских гостей заинтересовал опыт Минска в благоустройстве и строительстве. Внимание привлекло и развитие нашего электротранспорта.


Ирек Ялалов, глава Администрации городского округа города Уфа:
Очень интересно развитие электробусов и трамваев. У нас есть предложение для белорусских друзей, товарищей в этом направлении сделаем конкретное предложение, как более детально все изучим, потому что развитию современных видов общественного транспорта, мы собираемся уделять очень пристальное внимание.


Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Все в наших руках, поэтому мы подписали меморандум и я надеюсь, что это будет не бумажный меморандум, а конкретно действующий документ, который позволит взаимовыгодное сотрудничество как Минску, так и Уфе.


Гости также посетили «Минск-Арену». Их интересовал опыт содержания многофункционального комплекса. И он обязательно будет использован для развития спортивной инфраструктуры в Уфе.


Артур Хромец, заместитель главы Администрации городского округа города Уфа:
Комплекс очень интересен тем, что он совмещает в себе не только какие-то площадки спортивные, но и еще я так услышал, что здесь и медицинские центры и  так далее. 16 гектаров занимает, это очень большой для нас. Интересны эти моменты в плане того, что у нас не хватает спортивных комплексов.

Уфа стала 22 городом-побратимом Минска. Договор о сотрудничестве готовили  на протяжении пяти лет.

«Я надеюсь, что это будет не бумажный меморандум, а конкретно действующий документ»: 18 декабря подписан меморандум о сотрудничестве с Уфой

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