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«Я очень рад встрече с родными». Как в Минске встречали белоруса, освобождённого из ливийского плена

02.02.2018 - 14:04

Новости Беларуси. Белорус, который почти семь лет провел в ливийском плену, вернулся на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск Вячеслав Качура прилетел утренним рейсом из Москвы. В августе 2011 года нашего соотечественника и его товарищей задержала одна из так называемых революционных бригад. Все эти годы дипломаты вели работу по освобождению белоруса, однако успех достигнут только сейчас. 

В Национальном аэропорту Вячеслава Качуру встречали представители МИДа, журналисты, а также его семья: сын Михаил и дочка Елена с супругом.

Лев Деньгов, глава контактной группы по Ливии при МИД Российской Федерации и Госдуме, помощник главы Чеченской Республики:
Наконец-то, слава Богу, закончилась эта тяжелая операция. Мы с Вячеславом еще не так давно сидели и беседовали об этом – что дай Бог этот момент наступить – это мы делали в Триполи. Благодаря усилиям Рамзана Ахматовича в первую очередь, контактной группы, МИДа России, МИДа Беларуси. Хотел бы особо отметить слаженную работу Комитета госбезопасности Республики Беларусь, которые очень качественно выполняли свою работу.

Вячеслав Качура:
Я очень рад встрече с родными своими. Первым делом документы восстановить надо, потом с врачами, наверное, пообщаюсь. Может, где-то отдохнуть надо.

Михаил Качура, сын:
Очень счастливы, очень рады, что, наконец, дождались. Выражаем огромную благодарность группе, которая освободила. Это слаженная работа была и Комитета государственной безопасности, и Министерства иностранных дел. Огромное им спасибо. Дай Бог им всем здоровья!

Как отмечают представители внешнеполитического ведомства, освобождение Вячеслава Качуры стало возможным благодаря целенаправленной работе и содействию друзей Беларуси из многих стран.

Александр Лукашевич, заместитель начальника Главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
МИД Беларуси выражает свою благодарность нашим партнерам, которые содействовали решению всех вопросов, связанных с освобождением и возвращением нашего гражданина на родину.

Вячеслав Качура стал последним из числа белорусских граждан, насильственно удерживаемых в Ливии.

В конце декабря два белоруса были освобождены из плена в Ливии.

Семья освобожденных из плена белорусских врачей: Нас хотели заставить продлить контракт (читать далее).

«Я очень рад встрече с родными». Как в Минске встречали белоруса, освобождённого из ливийского плена

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