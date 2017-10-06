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Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

06.10.2017 - 21:56

Новости Беларуси. Национальная молодежная делегация готовится представить свои научные разработки и творческие идеи в Сочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

7 октября в городе солнца открывается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

От Минска туда поедут больше 160 человек. Это молодые парламентарии, ученые, спортсмены, волонтеры, призеры различных конкурсов и олимпиад. Напутствие им 6 октября дал глава столичной администрации Андрей Шорец. Такие встречи для молодежи – хорошая возможность обмена опытом и внедрения дельных предложений в городской жизни.

Кристина Каленик, педагог-организатор ГУО «Гимназия № 4»:
Я очень рада, что мне была оказана такая честь, как поездка на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Я надеюсь познакомиться с молодежью из других стран, возможно, привезти какой-то опыт.

Александр Каплин, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Я буду импровизировать на месте. Хочу посмотреть – говорили, что на фестивале будет очень интересная инфраструктура, какие-то ноу-хау. В первую очередь я хочу раззнакомиться со всеми как можно больше и завести контакты.

Нашу страну на форуме представят 300 человек, а всего фестиваль соберет больше 20 тысяч молодых людей из 150 стран.

Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

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