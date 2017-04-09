новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Думаю, мне скажут, что я умничка: финал «Avanti» пройдет 9 апреля в Минске

09.04.2017 - 14:05

Новости Беларуси. 9 апреля станут известны победители Международного детского конкурса современного творчества «Avanti». Он собрал в Минске более 300 участников из разных стран. Это как сольные исполнители, так и целые творческие коллективы.

Народная песня, джаз, театр, мода и цирковое искусство – все это на сцене Дворца культуры ветеранов.

Елена Осмоловская, организатор конкурса «Avanti»:
Мы рады на конкурсе видеть наших друзей из России, Украины, Армении. Это творческое сообщество, оно объединяет, радует, вдохновляет, людей на новое творческое общение.

Есения Филимонцева, участница конкурса «Avanti»:
Думаю, мне скажут, что я умничка. Я первый раз вот выступила, мне все хлопали.

В 2017 году конкурс проходит в пятый раз. Для большинства его участников –это начало успешного творческого пути. Отмеченные профессиональным жюри исполнители стремятся к покорению новых высот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финалом конкурса 9 апреля станет яркий гала-концерт.

Я первый раз выступила, мне все хлопали: финал «Avanti» пройдет 9 апреля в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Конкурс «Невские берега» в Санкт-Петербурге
Прически, свадебная мода и мужские образы. Как прошел конкурс «Невские берега» в Санкт-Петербурге
«Эмоций море, волнения тоже море». Как в Минске выбирали лучшую медсестру 2017 года
«Эмоций море, волнения тоже море». Как в Минске выбирали лучшую медсестру 2017 года
Медсестру года выбирали 24 марта в Минске
Профессиональные навыки и актерское мастерство. Медсестру года выбирали 24 марта в Минске
21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»
21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»
В Бресте представили логотип 1000-летия города
Стилизованный герб, название города и цифра юбилея. В Бресте представили логотип 1000-летия города
«Воздушный и очень современный». В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города
«Воздушный и очень современный». В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города
Главное – это то, что несет моя профессия людям. Финал конкурса «Женщина года-2016»
Главное – это то, что несет моя профессия людям. Финал конкурса «Женщина года-2016»
18 марта в Минске поздравили победительниц конкурса «Женщина года-2017»
18 марта в Минске поздравили победительниц конкурса «Женщина года-2017»
Все новости по теме Конкурс
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru