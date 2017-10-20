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Я помню первое выступление: Президентскому оркестру 15 лет

20.10.2017 - 21:18

Новости Беларуси. 20 октября свое 15-летие празднует заслуженный коллектив страны – Президентский оркестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он, к слову, свой первый концерт дал именно во Дворце Республики, который так же в эти дни отмечает круглую дату.

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Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Я помню первое выступление, это как раз-таки было на этой сцене. Мы презентовали первую программу Президентского оркестра. Показали разножанровую программу, от классики до джаза.

Уже 15 лет мы, так сказать, на страже музыкального протокола.

С юбилеем коллектив поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что сегодня именно он закладывают надежный фундамент для сохранения и дальнейшего развития лучших традиций белорусского народа, духовно обогащают его, прививают молодому поколению чувство прекрасного и гордости за свою Родину.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Ну а Президентский оркестр… Весь символ заложен в его названии. Статусность этого оркестра, который

за 15 лет завоевал своих поклонников, которые уважают его не только в нашем государстве, но и за рубежом.

Я помню первое выступление: Президентскому оркестру 15 лет

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