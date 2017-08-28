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«Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси»

28.08.2017 - 18:41

Новости Беларуси. Дети из Сирии смогут отдыхать, оздоравливаться и учиться в Беларуси. Александр Лукашенко поручил разработать соответствующую программу на встрече с министром социальных вопросов и труда Арабской Республики Римой аль-Кадери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время приема во Дворце Независимости присутствовали и сирийские дети, которые две недели отдыхали в нашей стране. Президент поинтересовался об их впечатлениях от «мирных каникул», подарил подарки и пригласил вернуться в Беларусь в следующем году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы знаем, что такое война. У нас еще живы те поколения, которые пережили страшную Вторую мировую, Великую Отечественную войну, помнят, как гибли дети и старики. Беларусь больше любой другой республики Советского Союза пострадала в последней войне. Госпожа министр, я исхожу из обычной человеческой истины: если ты откликаешься на чье-то горе, то не дай Бог у тебя это произойдет, точно так и тебе помогут.

Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о вот такой программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси. Может, это будет 100, может 500 человек, может 1000. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детишек для отдыха, для оздоровления. А потом, возможно, и для учебы в Беларуси.

Я так же не хотел бы говорить сегодня о войне в Сирии и той помощи, которую Беларусь оказывает сирийскому народу по всем направлениям. Думаю, вы об этом знаете. Важно сегодня договориться о нашем будущем, а будущее – это дети.

Александр Лукашенко так же поинтересовался состоянием здоровья 10-летней сирийской девочки. Напоминаем, опухоль на обследовании перед поездкой в лагерь у гостьи обнаружили белорусские врачи. Операция была проведена в кратчайшие сроки и сегодня ребенок идет на поправку. По приглашению главы государства девочка останется в Беларуси столько, сколько потребуется времени для ее полной реабилитации.

Состояние стабильное, соответствует перенесенной операции: белорусские хирурги удалили опухоль у 10-летней сирийской девочки

«Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси»

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