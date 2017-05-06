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Я обещаю, мы дойдем до каждого и вспомним каждого: председатель совета ветеранов

06.05.2017 - 21:18

Новости Беларуси. В память о павших во времена Великой Отечественной на мраморные плиты Кургана Славы 6 мая легли алые гвоздики и венки.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Минской области Семен Шапиро, парламентарии, представители общественных организаций. У подножья Кургана учащиеся почти 40 школ, лицеев и колледжей

развернули интерактивную экспозицию «Память сердца».

На тематических площадках можно было окунуться в атмосферу фронтовых будней: солдатская каша, песни, письма родным и близким. Для ветеранов Великой Отечественной это было как будто вчера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чайкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Я принимал участие в освобождении Минска, с операции «Багратион». Мы видели все эти развалины. Белорусский народ принял все меры и восстановил город еще лучше, чем он был до войны.

Это – наша радость, это наша гордость.

Казимир Черепковский, председатель совета ветеранов Минской областной организации ветеранов:
Мы считаем своим долгом дойти до каждого ветерана. Им много не надо, как они мне звонят.

Но главное – чтобы кто-то позвонил, кто-то пришел просто пообщаться, просто вспомнить.

Поэтому я, честно говоря, просто обещаю: мы дойдем до каждого, мы вспомним каждого.

Я обещаю, мы дойдем до каждого и вспомним каждого: председатель совета ветеранов
Я просто обещаю: мы дойдем до каждого, мы вспомним каждого: председатель совета ветеранов
Фото. Я просто обещаю: мы дойдем до каждого, мы вспомним каждого: председатель совета ветеранов

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