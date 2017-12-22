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«Я слышал одно: это революция». На совещании у Президента обсуждали развитие в Беларуси IT–сферы

22.12.2017 - 23:42

Новости Беларуси. 2017 год в этом смысле – историческая дата. Беларусь утверждает по большому счету две важнейшие цели на перспективу. Во-первых, создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. Во-вторых, трансформироваться в IT-страну,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко,  Президент Республики Беларусь:
Скажу по-народному: я повелся на ваши все предложения, порой, не вникая в некоторые, потому что мне очень долго придется разбираться, чтобы вникнуть, честно вам скажу и многим в этом зале. Но есть у нас продвинутые люди, которые уже подумали, как этим заниматься. Я подумал так: у нас сегодня этого нет. Если что-то будет хорошее – в плюс, если будет в минус – я знаю с кого спросить. Более того, с принятием декрета, мы не только создали условия для развития в Беларуси IT –сферы, но и приобрели уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира. Так мы планируем. Этот декрет наряду с пакетом принятых решений для бизнеса должен позволить Беларуси стать на путь опережающего развития. От всех отдельно, а я проводил совещание по многим нормативно-правовым актам отдельно по категориям, я слышал одно: это революция.

Подписание декрета о цифровой экономике – шаг, чтобы стать магнитом для иностранных инвестиций в высокие технологии. Израиль называет себя «Землей стартапов», Сингапур – «смарт-страной». Фраза «Беларусь – IT-страна» – это бренд с прицелом на международный рынок.

Денис Алейников, адвокат, старший партнер ООО «Алейников и партнеры»:
Уже после объявления Президентом курса на IT-страну, мы увидели, как на новый уровень работы выходит Парк высоких технологий. Там появилось больше продуктовых компаний за 2017 год, чем за весь предыдущий период. И самое главное: в 2017 году впервые в Парк пришла корпорация № 1 мирового IT – пришел Google. Впервые Google купил IT-бизнес в Беларуси. Я, как юрист непосредственно участвующий в этом событии, могу сказать: во многом это произошло, Александр Григорьевич, благодаря вам. На тот момент было известно, что Президент Республики Беларусь и Беларусь взяли курс на создание IT-страны. Было известно не только у нас, но и за рубежом.  

«Я слышал одно: это революция». На совещании у Президента обсуждали развитие в Беларуси IT–сферы

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