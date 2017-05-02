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Я уверен, что дружеские отношения между странами будут развиваться: Игорь Додон о сотрудничестве Беларуси и Молдовы

02.05.2017 - 19:46

Новости Беларуси. Президент Молдовы расценивает отношения с Беларусью как важнейшие для своей страны. Об этом Игорь Додон заявил сегодня во время участия в открытии выставки военного плаката.

Она открылась Белорусским культурным центром в Кишинёве. Его сотрудников Молдавский лидер поблагодарил  за  сохранение памяти о Великой Отечественной войне и общей Победе. Не остались без внимания и вопросы сотрудничества двух стран.

Игорь Додон, Президент Республики Молдова:
Буквально несколько недель назад у меня была хорошая встреча, первая встреча с Президентом Беларуси.

Мы договорились, что в середине июля я буду в Минске. Будет первый мой визит в Беларусь.

Я уверен, что наши дружеские и хорошие отношения между странами будут развиваться. У нас есть очень вещей, которые мы можем брать для Молдовы. Мы будем брать то лучшее, что есть в вашей стране.

На память о посещении Белорусского культурного центра президенту Молдовы вручили книгу, которое рассказывает об истории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я уверен, что дружеские отношения между странами будут развиваться: Игорь Додон о сотрудничестве Беларуси и Молдовы

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