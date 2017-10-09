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Яблоки подорожали почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом: в чем причина

09.10.2017 - 20:49

Новости Беларуси. Неурожай яблок в 2017 году спровоцировал рост цен на эту продукцию. В среднем по городу от 1,5 до 3 рублей за килограмм – это почти в два раза дороже, чем в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирная ассоциация производителей яблок и груш предупреждает: год крайне неурожайный, всему виной весенние заморозки.

В той же Польше ожидают не больше 3 миллионов тонн, это наименьшая цифра за пять лет. В Германии фермеры могут рассчитывать в лучшем случае на 555 тысяч тонн яблок – меньше половины от прошлогоднего урожая. Эксперты посчитали: в целом 28 стран Европейского союза соберут 9 миллионов 343 тысячи тонн яблок, что на 21 % меньше, чем в прошлом году.

Подробнее о новостях экономики за 9 октября можно узнать здесь.

Яблоки подорожали почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом: в чем причина

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