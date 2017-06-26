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Ядовитая змея укусила 50-летнего мужчину возле водохранилища Дрозды

26.06.2017 - 21:54

Новости Беларуси. Мужчина гулял в лесопарковой зоне. На камеру мобильного телефона он фотографировал местные пейзажи. В какой-то момент гаджет выскользнул из рук. Как пишет «Комсомольская правда», «Сергей приподнял пришвартованную к берегу лодку, под которую упал телефон, оттуда метнулась змея и укусила мужчину за большой палец руки».

Мужчина вспомнил, как еще в школе учили действовать в подобных ситуациях.

Сергей, пострадавший («Комсомольской правде»):
Сразу после укуса отсосал яд немного, сплюнул. Сделал подобие жгута, туго перевязал палец. А когда убил змею, сам поехал к врачам в Заславль (по месту жительства) – я же нормально себя чувствовал сразу. Как я потом прочитал, мне вообще лучше было не двигаться, и руке нужен был покой, а я ею рулю, лихо мчусь на машине! Пока приехал в Заславль, палец уже одеревенел. Снял повязку – рука на глазах начала распухать и синеть. В поликлинике говорят: «Надо срочно «скорую» вызывать».

Между укусом и тем, как мужчина оказался в Минской районной больнице,

прошло около двух часов.

Три дня врачи выхаживали больного. Еще неделю он провел на больничной койке. Жизнь мужчины вне опасности. И теперь он уверяет: если укусила змея – нужно срочно вызывать медиков, никакой самодеятельности.

Весной 2010-го года возле водохранилища Дрозды змея укусила школьника.

Увидев ее, мальчик решил, что перед ним безобидный уж и взял его в руки. А оказалось, что это – черная гадюка. Как действовать, если встреча со змеей все-таки произошла – советы врачей здесь.

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