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Яков Зенько о ЧЕ по фигурному катанию: Я чувствовал ответственность, но я с ней не справился

24.01.2019 - 17:07

Новости Беларуси. Фигуристы продолжают борьбу за медали чемпионата Европы. Первыми на лед «Минск-Арены» с короткой программой вышли мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная интрига в одиночном катании – выступление испанца Хавьера Фернандеса. Он не скрывает, что приехал в Беларусь за седьмым в карьере званием чемпиона Европы. Наш соотечественник Яков Зенько уже выступил и показал не самый высокий результат. Как признался сам фигурист, при выполнении некоторых элементов он потерял контроль.

Яков Зенько, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Я чувствовал ответственность. Можно сказать, что я с ней не справился, хотя не скажу, что было чрезмерное волнение. Я абсолютно контролировал ситуацию, но концентрации хватило только на первую половину программы.

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Основная борьба за высокие места развернется в сильнейшей группе. А вечером завершат выступление пары.

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