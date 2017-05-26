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Яны ўжо пераможцы: В Минске прошел областной этап конкурса «Живая классика»

26.05.2017 - 18:43

Новости Беларуси. «Живая классика». Финал областного этапа республиканского конкурса юных чтецов прошел в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Побороться за звание лучших приехали в столицу около 100 человек.

Со сцены Минского областного института развития образования звучали лучшие произведения классиков белорусской литературы. Жюри (в котором, кстати, были представители Столичного телевидения) пришлось решать сложную задачу. Все ораторы показали высокое мастерство владения родным словом и на достойном уровне донесли до слушателя идею произведения.

Светлана Быкова, председатель жюри конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Тут дастойныя вельмі ўдзельнікі сабраліся, яны ўжо пераможцы. У кожнага з нас ёсць унутраны той свет, які праяўляецца так прыгожа.

І прыгожым словам у паэта, і ў таго, хто чытае гэтыя вершы прыгожа, і ў таго, хто будзе іх слухаць.

Татьяна Рамейко, участница конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Я не баюся, бо я ўжо многа разоў выступала. Спадзяюся на якое-небудзь месца.

Алина Иванова, участница конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Блакіт нябёс, і белы бусел,
І кветкі ў полі, як абрус...
Мой край завецца Беларуссю,
Мая белая, белая Русь.

В отборочных турах конкурса на Минщине приняли участие 1200 человек.

И только четыре – по одному в своей возрастной категории – поедут на республиканский финал. Он состоится во время празднования Дня белорусской письменности в Полоцке.

Яны ўжо пераможцы: В Минске прошел областной этап конкурса «Живая классика»

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