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Явка избирателей на президентских выборах на 18:00 составила 79,01%

09.08.2020 - 19:27

Новости Беларуси. По состоянию на 18:00 явка избирателей на президентских выборах в Беларуси составила 79.01%. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК Лидию Ермошину сообщает БЕЛТА.

Ермошина подчеркнула, что почти все области пересекли рубеж в 80%, только в Минске и Минской области меньше.

Выше всего явка в Могилёвской и Гомельской областях – 86,01% и 85,98%, соответственно. В Брестской области проголосовали 84,52% избирателей, в Гродненской – 82,41%, в Витебской – 80%, в Минской – 77,93%.

В столице Беларуси проголосовали 62,3% избирателей.

Люди в материале: Лидия Ермошина, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень
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«Верим в светлое будущее ради наших детей». Как молодые пары голосуют на выборах Президента

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Новости Беларуси. В Гродно наиболее многочисленные избирательные участки разместились в самой большой школе региона. К каждому участку относятся до 2,5 тысяч избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифры не удивительны, ведь школа расположена в молодом густонаселенном микрорайоне Ольшанка. Здесь живет больше 30 тысяч человек. В основном это молодые пары с детьми. На выборы приходят семьями в полном составе – это уже своего рода традиция.

Вот и Виктория и Сергей Лобан не только отдали голос за кандидата в Президенты, но и показали своим детям важный пример исполнения гражданского долга.

Сергей Лобан, житель Гродно:
Проголосовать должен каждый, то есть каждый человек должен отдать свой голос за ту кандидатуру, за которую он считает нужным. Пришли на выборы, чтобы отдать свой голос за кандидата. Верим в светлое будущее ради наших детей.

В микрорайоне 9 августа настоящий праздник: буфет с изысками по приятным ценам, концертная программа. Не забыли и о самых маленьких жителях – для них мольберты для рисования и мастер-классы. 