Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости онлайн Общество Выборы в Беларуси

Явка избирателей на президентских выборах на 20:00 составила 84,05%

10.08.2020 - 00:17

Новости Беларуси. По состоянию на 20:00 явка избирателей на президентских выборах в Беларуси составила 84,05%. Информация об этом размещена на официальном сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Активнее всего голосовали избиратели в Брестской области – 91,97%. В других областях явка также высокая. В Могилёвской области проголосовали 90,44% избирателей, в Гомельской – 89,81%, Гродненской – 88,81%, в Минской – 84,53%, в Витебской – 82,73%.

Самая низкая явка в Минске – 66,10%.

Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень
Loading...
﻿

Игорь Луцкий: у нас сильное государство, поэтому никакие «цветные революции» нам не страшны

﻿

Новости Беларуси. В чём заключается национальная идея Беларуси? Мнением на этот счёт в эфире программы «Неделя» на СТВ поделился министр информации Игорь Луцкий.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Мы много говорили о национальной идее, и Президент очень много говорил о независимости и суверенитете. Мы должны понять, что, на мой взгляд, главная парадигма, главная наша национальная идея – это всё-таки наш суверенитет, наша независимость. Это наша ценность – суверенитет. И на базе этого должны все сплотиться между собой, должны отбросить все спорные моменты и работать все на единую страну, на суверенитет этой страны. Тогда у нас всё получится.

У нас сильное государство, поэтому никакие «цветные революции» нам не страшны. Да, есть напряжённость в обществе, да, некоторое время будет «штормить». Но государство, общность людей выстоят.