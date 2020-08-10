Явка избирателей на президентских выборах на 20:00 составила 84,05%
Новости Беларуси. По состоянию на 20:00 явка избирателей на президентских выборах в Беларуси составила 84,05%. Информация об этом размещена на официальном сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.
Активнее всего голосовали избиратели в Брестской области – 91,97%. В других областях явка также высокая. В Могилёвской области проголосовали 90,44% избирателей, в Гомельской – 89,81%, Гродненской – 88,81%, в Минской – 84,53%, в Витебской – 82,73%.
Самая низкая явка в Минске – 66,10%.
Игорь Луцкий: у нас сильное государство, поэтому никакие «цветные революции» нам не страшны
Новости Беларуси. В чём заключается национальная идея Беларуси? Мнением на этот счёт в эфире программы «Неделя» на СТВ поделился министр информации Игорь Луцкий.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Мы много говорили о национальной идее, и Президент очень много говорил о независимости и суверенитете. Мы должны понять, что, на мой взгляд, главная парадигма, главная наша национальная идея – это всё-таки наш суверенитет, наша независимость. Это наша ценность – суверенитет. И на базе этого должны все сплотиться между собой, должны отбросить все спорные моменты и работать все на единую страну, на суверенитет этой страны. Тогда у нас всё получится.
У нас сильное государство, поэтому никакие «цветные революции» нам не страшны. Да, есть напряжённость в обществе, да, некоторое время будет «штормить». Но государство, общность людей выстоят.