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Юбилейный выпуск курсантов военного факультета БГУИР состоялся в музее истории Великой Отечественной войны

07.02.2018 - 12:25

Новости Беларуси. Выпуск курсантов военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники состоялся в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 молодых офицеров пополнят подразделения связи радиотехнических войск Министерства внутренних дел и пограничного комитета. 

Юрий Кулешов, начальник военного факультета в БГУИР:
Специфика такова, что выпускники этого года осуществляли подготовку по четырех с половиной годичной программе обучения. Нагрузка колоссальная была, конечно, поэтому ребята все достойные, показали высочайшие результаты.

Церемония стала юбилейной. Это десятый выпуск курсантов, подготовленных в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

Юбилейный выпуск курсантов военного факультета БГУИР состоялся в музее истории Великой Отечественной войны

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