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Юлия Огнева на выставке «СМИ в Беларуси» раскрыла секреты новой «Недели»

03.05.2018 - 14:39

Новости Беларуси. 3 мая в Минске открылась Международная выставка «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 400 средств массовой информации представлено на выставке «СМИ в Беларуси» в Минске

Экспозиция разместилась на площади более 1000 квадратных метров. Своих зрителей и гостей здесь встречал и наш телеканал. Состоялась презентация информационных проектов СТВ – Новости «24 часа» и обновленной итоговой программы «Неделя с Юлией Огневой». Наши ведущие раскрыли едва ли не все секреты телевизионной кухни.

Юлия Огнева, телеведущая СТВ:
Я расскажу о том, что нового в программе, почему ее нужно смотреть. Естественно, для зрителей будут сюрпризы. Любой сможет задать мне вопросы, которые интересуют. Я постараюсь ответить предельно откровенно.

В рамках форума сегодня, 3 мая, также будут названы победители Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая литера». Всего в нем участвовали 260 работ.

Приветствие участникам и гостям Международной выставки «СМИ в Беларуси» направил Александр Лукашенко.

Юлия Огнева на выставке «СМИ в Беларуси» раскрыла секреты новой «Недели»

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