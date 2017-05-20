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Юные Эйнштейны: V открытый турнир по образовательной робототехнике собрал в столице две сотни команд

20.05.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Двигается, считает и жужжит. В Минске открылся 5 турнир по образовательной робототехнике. Самый крупный в истории – он собрал две сотни команд. Причем, не только из Беларуси. В

этом году к участникам присоединились юные Эйнштейны из России, Украины и Китая. Возраст – от 6 до 20 лет.

Задания для команд различные. Например, собрать машину по заданным условиям. Здесь и роботы-сумоисты, и сказочные персонажи, и настоящие передвижные лаборатории. Лучших участников определят в 5 категориях.

Евгений Ливянт, организатор V Минского открытого турнира по образовательной робототехнике:
Самые маленькие приходят с родителями уже с готовыми проектами.

Они должны не только показать этот проект робототехнический, но и защитить его.

Перед турниром до поздней ночи сидят, готовятся и тренируются часами не отрываясь. По сравнению с другими он достаточно сильный, чтобы победить наших остальных соперников. И мы настроены только на победу.

Ян Францкевич, участник V Минского открытого турнира по образовательной робототехнике:
Это наш робот. Мы его собирали где-то за одну неделю. Это робот-сумоист.

Кроме конкурсной, на турнире запланирована и интерактивная программа. Зрителей развлекает роботпредсказатель и машина, рисующая портреты.

Для самых маленьких - зона по сборке техноконструктора.

Добавлю турнир продолжит свою работу и 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные Эйнштейны: V открытый турнир по образовательной робототехнике собрал в столице две сотни команд

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