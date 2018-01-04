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Юные хоккеисты из Бреста всухую выиграли соперников из Гродно. В Минске проходят матчи «Золотой шайбы»

04.01.2018 - 16:08

Новости Беларуси. Одновременно со взрослыми хоккеистами на лед выходят и маленькие спортсмены. В эти дни на площадках «Чижовка-Арены» проходят матчи «Золотой шайбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальный этап республиканских соревнований по хоккею стартовал накануне. Так, на малой арене завершился поединок между командами Брестской и Гродненской областей. Итоговый счет – 8:0. Брестский «Олимп» оказался намного сильнее «Принеманских ястребов». А на большой арене силами мерились команды Гомельского и Могилевского регионов.

Станислав Мацко, игрок ХК «Олимп»:
У нас самое радостное впечатление, потому что мы выиграли. Сделали «сухой матч», вратарь хороший, вся команда постаралась. Мы будем пытаться идти так и дальше и побеждать.

Алексей Лазько, игрок ХК «Олимп»:
Если играть, то не важен результат, сколько ты забьешь. Важно показать себя, что ты можешь.

Немного позже выйдет команда «Грифоны». Она сыграет против дружины Витебской области. Завершится же турнир «Золотая шайба» 7 января. В финале сыграют лучшие команды квартета

Юные хоккеисты из Бреста всухую выиграли соперников из Гродно. В Минске проходят матчи «Золотой шайбы»

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