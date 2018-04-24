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Южные районы Минской области заканчивают яровой сев

24.04.2018 - 18:25

Новости Беларуси. Однако работы не завершены: параллельно хлеборобы приступили к посадке корнеплодов и севу кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе почва прогрелась до оптимальной для этих культур температуры.

Иван Антонович, механизатор:
Погода в основном нормальная была. Пару дней шли должди, были перерывы. Тут сильно не поспешишь, потому что есть определенная технология сева. Скорость посевного агрегата должна быть не больше 7 км/ч. Поэтому мы выполняем требования, которые должны быть.

Михаил Кононович, главный агроном сельхозпредприятия «Новая жизнь» Несвижского района:
Озимые культуры, как и обычные: посеяли с осени 1050 га. Произведена первая подкормка, сегодня начали вторую подкормку озимых культур. Яровые, зерновые, ячмень на 500 га посеяны, свекла на 400 га и 800 га кукурузы.

В 2018 году семенами яровых зерновых хозяйства Минской области обеспечены полностью. Нет проблем с топливом и запчастями. Предполагается, что урожай зерновых и зернобобовых культур с кукурузой в регионе приблизится к 2,5 миллионов тонн.

Южные районы Минской области заканчивают яровой сев

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