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«З Днём Незалежнасцi, Родная краiна»: как знаменитые белорусы поздравляют страну с Днем Независимости

03.07.2017 - 17:50

Новости Беларуси. 3 июля вся страна отмечает День Независимости. В каждом городе проходят праздничные мероприятия.

Мы уже посмотрели, как поздравляют Беларусь ее жители.

Обзор социальных сетей минчан – здесь, а репортаж из других городов можно посмотреть тут.

Сейчас мы заглянули в социальные сети знаменитых белорусов, чтобы посмотреть, что они публикуют в честь праздника.  Певцы, спортсмены и даже космонавты поздравляют страну и желают счастья, здоровья и достатка. Артисты поздравляют разные города своими выступлениями и делятся с подписчиками фотографиями и впечатлениями.

Напомним, 3 июля в гостевую студию телеканала СТВ, которая находится в Верхнем городе, заглянул Анатолий Ярмоленко.

«Гэта сапраўднае свята, якое ў сэрцы» – здесь подробнее.

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова
Фото. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, призёр Олимпийских Игр (Пекин, 2008)
Фото. Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, призёр Олимпийских Игр (Пекин, 2008)
Певица Искуи Абалян
Фото. Певица Искуи Абалян
Певица Виктория Алешко
Фото. Певица Виктория Алешко
Космонавт Олег Новицкий
Фото. Космонавт Олег Новицкий
Певец Никита Фоминых
Фото. Певец Никита Фоминых
Певица Ольга Плотникова
Фото. Певица Ольга Плотникова
Певица Жанет
Фото. Певица Жанет
Солист группы «Дрозды» Виталий Карпанов
Фото. Солист группы «Дрозды» Виталий Карпанов
Певец ТЕО
Фото. Певец ТЕО

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