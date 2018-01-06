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За день до финала: претенденты на приз Президента Беларуси определятся 6 января на Рождественском турнире

06.01.2018 - 16:00

Новости Беларуси. К слову именно сегодня определятся соискатели наград на хоккейном Рождественском турнире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто может претендовать на главный трофей – приз Президента Беларуси первыми узнают болельщики на трибунах «Чижовка-арены» ну и, конечно же, наши зрители.

В группе «А» сыграют белорусская команда и хоккеисты Швейцарии. Нашим достаточно ничьей, чтобы выйти в финал, а швейцарцев устроит только победа.

Состоится и игра между командами Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Матчи квартета «В» пройдут  на малой площадке «Чижовка-Арены». Сейчас на льду – аутсайдеры: команды Швеции и Балкан.

В 19.30 сыграют лидеры – представители Чехии и России.

Одновременно со взрослыми, сильнейших определяют и  участники соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной группе. 6 января здесь тоже станут известны претенденты на победу. После двух игровых дней в группе «А» лидируют минские «Грифоны», группу «В» возглавляет ещё одна столичная команда – «Медведь». 

За день до финала: претенденты на приз Президента Беларуси определятся 6 января на Рождественском турнире

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