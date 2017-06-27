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За Красным костелом в Минске появился сквер, названный в честь Эдварда Войниловича

27.06.2017 - 21:05

Новости Беларуси. Новые визитные карточки появились в центре и на окраине Минска. На звание достопримечательностей претендуют ещё несколько мест отдыха. Теперь они не безымянные.

Зеленая зона в границах улиц Советской и Свердлова названа в честь основателя костёла святого Симеона и святой Елены Эдварда Войниловича,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Примечательно, что располагается он сразу за храмом. Пожертвовать крупную сумму на создание белорусской святыни его сподвигла личная семейная драма.

А вот скверу на улице Краснослободской присвоено имя танкиста Зиновия Колобанова.

В годы Великой Отечественной войны герой только за один бой сумел обезвредить из засады 22 вражеских танка.

Такое решение об именовании скверов сегодня приняли депутаты Мингорсовета. 

За Красным костелом в Минске появился сквер, названный в честь Эдварда Войниловича

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