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За минувшие выходные в Минской области зарегистрировано четыре летальных ДТП

02.10.2017 - 18:21

Новости Беларуси. На дорогах области за выходные зарегистрировано 4 летальных ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Логойском районе нетрезвый водитель неправильно выбрал скорость и дистанцию, допустил столкновение с попутным автомобилем. В результате которого водитель получил травмы несовместимые с жизнью. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело. Еще в трех авариях – в Минском, Пуховичском и Смолевичском районах – погибли велосипедист и два пешехода. Всего за выходные в Минской области задержаны 47 нетрезвых водителей и выявлены почти 600 пешеходов, которые двигались не по правилам.

За минувшие выходные в Минской области зарегистрировано четыре летальных ДТП

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