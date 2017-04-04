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За пять минут пожар оказался почти за километр. Почему опасно сжигать траву на участке

04.04.2017 - 18:07

Новости Беларуси. Более 150 случаев возгорания сухой растительности на Минщине – статистика первых теплых дней. Чтобы предотвратить пожары, сотрудники МЧС вместе с другими заинтересованными службами проводят целый комплекс профилактических мероприятий. Обходы частных домовладений, садовых товариществ, дачных поселков, беседы с населением о недопущении выжигания сухой растительности.

Специальные рейды проходят ежедневно.

Раздаются наглядные материалы, проводятся инструктажи. О том, что с огнем шутить не стоит, специалисты рассказывают жителям области и на трагических примерах.

Людям напоминают: за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

Между тем, штраф – это минимальная цена за легкомыслие, когда на кону здоровье и жизнь. В том, что «нет дыма без огня», – и это не только в прямом смысле – в очередной раз убедиись в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

За пять минут пожар оказался почти за километр. Почему опасно сжигать траву на участке

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