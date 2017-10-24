За считанные секунды получает информацию: чем уникален новый комплекс судмедэкспертиз в Минске

Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс судебно-медицинских экспертиз открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальное оборудование открывает перед специалистами новые возможности.

Расследование отравлений, ДТП, оперативное занесение новых психотропов в список запрещенных – помощь в самых сложных и резонансных случаях. Такой комплекс в Беларуси первый, нет подобных и на постсоветском пространстве. Пока нет: в ближайшее время они появятся так же в областных центрах и крупных городах.