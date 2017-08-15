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За сексуальную связь с 14-летней школьницей белорусу грозит до 5 лет лишения свободы

15.08.2017 - 21:10

Новости Беларуси. 36-летний житель Минской области подозревается в сексуальной связи с 14-летней школьницей. Мужчина знал девочку давно, он жил в соседнем агрогородке. Для встреч он снял квартиру в Минске.

В поселке, где жила девочка, об отношениях школьницы со взрослым мужчиной, никто и не догадывался. У мужчины есть супруга, в браке они воспитывают двоих детей. Также известно, что он возглавлял местное предприятие, которое специализируется на работе с сельхозудобрениями.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД г.Минска:
В столице задержан 36-летний житель Минской области, подозреваемый в половом сношении с 14-летней школьницей. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина знал девушку давно, так как проживал в соседнем агрогородке. Для совместных встреч злоумышленник привозил потерпевшую в съемную квартиру по ул. Чигладзе. Также известно, что первое время девушка скрывала свой истинный возраст, однако позже сообщила правду.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за половое сношение

и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшем 16-летнего возраста. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Александр Полулех, подполковник милиции, временно исполняющий обязанности по должности начальника Фрунзенского РУВД г.Минска:
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.168 Уголовного кодекса Республики Беларусь (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Стоит напомнить, что любые действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, вне зависимости от согласия уголовно наказуемы.

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