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За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий

15.02.2017 - 20:03

Новости Беларуси. Напряженный день выдался на дорогах Минска. За сутки произошло несколько крупных аварий.

Днём на МКАД столкнулись 5 попутных автомобилей.

В результате череды столкновений образовался «паровоз». Пострадавших нет, а машины получили незначительные технические повреждения.

А вот после утреннего ДТП на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина автомобиль был повреждён очень серьёзно,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Сергей Зараник, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В связи с тем, что один из участников проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся на встречном направлении, которое человек осуществлял левый поворот на запрещающий сигнал светофора. Это предварительно.   

В результате аварии пассажирка одной из машин получила легкие телесные повреждения.

Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

Проводится проверка.

За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий
За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий
Фото. За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий
За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий
Фото. За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий

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